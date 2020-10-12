Несколько дней на левом берегу столицы ожидаются значительные пробки. Из-за ограничения проезда по Днепровской набережной попасть на правый берег Киева с 13 по 15 октября может быть сверхсложно.

Об ограничении движения транспорта сразу на двух участках набережной сообщили в коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений". Фактически Днепровская набережная соединяет Осокорки с Русановкой и позволяет киевлянам выбирать маршруты проезда на правый берег.

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В жизни многих жителей Киева и его агломерации Днепровская набережная играет важнейшую роль. Поскольку именно благодаря ей владельцы авто могут объехать Южный мост с его постоянными пробками и воспользоваться Дарницким или мостом Патона. Кроме того, именно по набережной можно попасть к мосту Метро.



И хотя выезд на критически значимые мосты коммунальщики не перекроют, серьезные пробки по всему левому берегу обеспечены.

Когда и где именно ограничат проезд

По словам коммунальщиков, с 6:00 утра 13 до 6:00 14 октября водители не смогут проехать от Русановского канала до проспекта Тычины. С утра 14 до утра 15 октября движение будет ограничено в обратном направлении.

Коммунальщики не останавливаются

С начала этого года в столице коммунальные предприятия отремонтировали 83 улицы и путепроводы. На многих объектах до сих пор продолжаются работы по реконструкции.