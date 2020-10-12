Киев попал в оранжевую зону карантина
С 12 октября Киев переходит в оранжевую зону эпидемиологической опасности. Количество зараженных COVID-19 в городе стремительно растет. Мэр Киева Виталий Кличко уже обратился к премьеру и главе Минздрава с просьбой о помощи.
Новое карантинное зонирование в Украине утвердили 8 октября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Олег Немчинов.
Обратите внимание Коронавирус в Киеве: подробно о ситуации в городе
Новое разделение на зоны станет действующим в 00:00 – 12 октября (понедельник).
Что запрещено в оранжевой зоне
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации;
- функционирование спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря;
- ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.
Что известно о COVID-19 В Киеве
- За сутки 8 октября коронавирус диагностировали у 567 жителей Киева – это рекорд с начала пандемии. Сейчас в городе 26 463 больных на коронавирус.
- Кличко заявил, что 70% коек в больницах для зараженных COVID-19 уже заполнены.
- Лидируют по количеству инфицированных Деснянский, Оболонский и Днепровский районы.
Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / инфографика Минздрава
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter