С 12 октября Киев переходит в оранжевую зону эпидемиологической опасности. Количество зараженных COVID-19 в городе стремительно растет. Мэр Киева Виталий Кличко уже обратился к премьеру и главе Минздрава с просьбой о помощи.

Новое карантинное зонирование в Украине утвердили 8 октября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Олег Немчинов.

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Новое разделение на зоны станет действующим в 00:00 – 12 октября (понедельник).

Что запрещено в оранжевой зоне

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации;

функционирование спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

прием новых изменений в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

Что известно о COVID-19 В Киеве

За сутки 8 октября коронавирус диагностировали у 567 жителей Киева – это рекорд с начала пандемии. Сейчас в городе 26 463 больных на коронавирус.

Кличко заявил, что 70% коек в больницах для зараженных COVID-19 уже заполнены.

Лидируют по количеству инфицированных Деснянский, Оболонский и Днепровский районы.



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