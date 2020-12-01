Латвийская авиакомпания АirBaltic запускает прямой рейс из столицы Украины – Киева в столицу Литвы – Вильнюс. Летать будут 2 раза в неделю.

Прямые полеты начались 1 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании АirBaltic.

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Авиаперевозчик призывает клиентов отправиться в Киев, где можно позагорать на островах Днепра, прогуляться на Подоле и посетить церкви. Также на сайте пишут, что Киев может показаться современным и бесцветным, но у этого города сильный дух.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A220-300.

Расчетное время полета до Вильнюса составит 1 час 15 минут.

Ранее сайт 24 канала сообщал, что украинская авиакомпания WINDROSЕ впервые запустила рейс в столицу Северной Македонии – Скопье.