В прошлом году Киев занял только 139 место в рейтинге Worlds Best Cities наиболее привлекательных для жизни городов. Но в 2020 году позиции столицы значительно улучшились.

По версии Worlds Best Cities, Киев располагается на 87 месте между Эль-Кувейтом и Ганновером. Первую же строчку, как и год назад, занял Лондон.

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Эксперты рейтинга описали Киев как архитектурно одаренный, дружеский и креативный город, который находится на подъеме.

Наиболее выразительная европейская столица

Авторы Worlds Best Cities поставили 61 балл уровню процветания Киева. Более того, украинскую столицу аналитики с восторгом назвали одной из самых выразительных в Европе.

С учетом того, что год назад Киев был лишь на 139 месте, город продемонстрировал бешеный рост по всем показателям. Лишь один нюанс, который все же смущает украинцев, – неправильно указано название. Вместо Kyiv авторы почему-то указали основанное на русском языке Kiev.

Описание Киева по версии Worlds Best Cities / скриншот

Но к 10 лучших городов для проживания Киеву еще далеко. В тройку лидеров рейтинга, как и в 2018 году, вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж. За ними расположены Москва, Токио, Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Мадрид.