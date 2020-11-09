Киев выдержит любые условия, но локдаун нецелесообразен, – заместитель председателя КГГА
Уже сегодня Кабинет Министров может ввести карантин выходного дня или полный локдаун на 3 недели. По мнению Минздрава, такие карантинные меры не будут наносить удар по экономике страны. Однако в госадминистрации Киева считают, что это не так и в столице не стоит такое вводить.
Такое мнение высказал первый заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Об этом он сказал в эфире 24 каналу.
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Карантин выходного дня или локдаун
По мнению Мондриевского, Киев выдержит любые условия. Но прежде всего при принятии решений нужно учитывать структуру общества в каждом регионе.
Киев – огромный мегаполис. По моему мнению, локдаун демонстрирует лучшие показатели в борьбе с распространением болезни. С другой стороны – очень бьет по экономике, мелкому и среднему бизнесу,
– отметил заместитель председателя КГГА.
Он отметил, что также нужно прислушиваться к тем, кто работает на местах. И добавил: "Локдаун сейчас, по тем показателям, которые мы имеем в Киеве, нецелесообразен с нашей точки зрения".
Также Мондриевский подчеркнул, что сейчас ведется активная работа с больницами: увеличивают количество мест для киевлян, которые нуждаются в госпитализации. А полное прекращение работы транспорта – сейчас не обязательно. Главное – соблюдать всем противоэпидемические правила.
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала
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