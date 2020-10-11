В Киеве зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Так, по состоянию на утро 11 октября столица находится на 3 – 4 месте такого рейтинга.

Уровень загрязнения воздуха в городе описывается как опасный для уязвимых групп. Индекс качества воздуха в Киеве остановился на отметке в 130 при норме в 50. Такие данные предоставляет ресурс IQAir.

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По состоянию на 9:00 первое место занял город Дели с индексом 167, второе – Тегеран (Иран) с индексом 158, третье – Киев с индексом 153, на четвертом месте была Джакарта – 144, а на пятом находился Лахор – 144.

Уже в 10 утра Киев опустился ниже в рейтинге и занял 4 позицию. Украинскую столицу обошла Дакка, впрочем, уровень загрязнения остается высоким.

Первая 15-ка рейтинга IQAir состоянию на 11 сентября / Скриншот

Обратите внимание! Сейчас жителям столицы не стоит лишний раз выходить на улицу или открывать окна, а в случае необходимости – желательно выходить в защитных масках.