Ухудшение погодных условий, о которых предостерегали синоптики, дошло до Киева утром 23 декабря. Около 10:00 практически во всех районах столицы пошел снег.

Всего за час рыхлым снегом застелило тротуары и те части дорог, которые не успели обработать коммунальщики, сообщает 24 канал. Чиновники на это отреагировали усиленным выездом техники коммунальщиков.

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Сейчас в Киеве работает 480 работников, которые будут убирать снег вручную, а также 371 единица спецтехники.

Радость киевлянам

И хотя снегопад приведет к ухудшению ситуации на дорогах, пробок и ДТП, а столичные таксисты сразу отреагируют на стихию повышением ценников на проезд, белые улицы все равно радуют жителей столицы.

Впрочем, настроение от приятного для каждого пейзажа может резко измениться из-за неудобств, которые возникают из-за непогоды.

Смотрите фото заснеженного Киева / Фото 24 канала: