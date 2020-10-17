Мощный ливень в Киеве: какая ситуация с затоплением улиц сейчас – фото, видео
В Киеве 17 октября из-за ливней подтопило проезжие части более двадцати улиц. На некоторых участках удалось ликвидировать подтопление, еще часть – до сих пор в воде.
Текущая ситуация в Киеве
В Киевавтодоре продолжают работы в усиленном режиме. Для этого привлекли специальную технику, в частности, гидромониторы, илососы, мотопомпы и 40 бригад рабочих.
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По состоянию на 14: 00 ликвидированы подтопления
- на проспектах Гузара, Гавела, Воздухофлотском;
- возле станции метро "Черниговская";
- на улицах Пестеля, Брожко, Жилянской, Ромена Роллана, Гарматной, Ереванской, Гетмана, Преображенской, Чаадаева;
- на Чоколовском бульваре;
- на углу Хоткевича и Усенко;
- Лукьяновской площади;
- переулке Чугуевском.
Все еще продолжаются работы
- на улице Белецкого;
- Новопироговской;
- Ташкентской;
- Братиславской (рынок "Троещина");
- Автозаводской;
- Богатырской (завод "Оболонь");
- Ушинского;
- Киото.
Причины затоплений
- Коммунальщики объясняют, что реки и открытые водоемы, в которые происходит отвод дождевых вод, во время мощной грозы переполняются и не могут справиться со всей дождевой водой.
Как следствие – возникают кратковременные подтопления. Чтобы решить эту проблему, нужно расчищать водоемы.
- Кроме того, интенсивная застройка Киева в течение последних 20 лет без обновления инженерных сетей также приводит к медленному сходу воды и подтоплениям.
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