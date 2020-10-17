В Киеве 17 октября из-за ливней подтопило проезжие части более двадцати улиц. На некоторых участках удалось ликвидировать подтопление, еще часть – до сих пор в воде.

Текущая ситуация в Киеве

В Киевавтодоре продолжают работы в усиленном режиме. Для этого привлекли специальную технику, в частности, гидромониторы, илососы, мотопомпы и 40 бригад рабочих.

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По состоянию на 14: 00 ликвидированы подтопления

на проспектах Гузара, Гавела, Воздухофлотском;

возле станции метро "Черниговская";

на улицах Пестеля, Брожко, Жилянской, Ромена Роллана, Гарматной, Ереванской, Гетмана, Преображенской, Чаадаева;

на Чоколовском бульваре;

на углу Хоткевича и Усенко;

Лукьяновской площади;

переулке Чугуевском.

Все еще продолжаются работы

на улице Белецкого;

Новопироговской;

Ташкентской;

Братиславской (рынок "Троещина");

Автозаводской;

Богатырской (завод "Оболонь");

Ушинского;

Киото.

Причины затоплений

Коммунальщики объясняют, что реки и открытые водоемы, в которые происходит отвод дождевых вод, во время мощной грозы переполняются и не могут справиться со всей дождевой водой.

Как следствие – возникают кратковременные подтопления. Чтобы решить эту проблему, нужно расчищать водоемы.

Кроме того, интенсивная застройка Киева в течение последних 20 лет без обновления инженерных сетей также приводит к медленному сходу воды и подтоплениям.

Обратите внимание! Накануне синоптики предупреждали, что в Украину 17 октября придет непогода. Кроме ливней и мокрого снега, ожидают также шквальные порывы ветра. В Киеве даже объявили первый уровень опасности.

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