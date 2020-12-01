В Киеве на улице Выговского вечером 1 декабря произошла масштабная ДТП. Водитель Daewoo врезался в такси и еще две машины. Есть пострадавшие.

Среди них дети. К счастью, все живы – получили легкие травмы. Об этом пишут в сообществе "Киев оперативный".

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Что известно об обстоятельствах ДТП

Водитель такси на Renault ехал в правом ряду и поворачивал направо. За ним ехал водитель Daewoo, который въехал в Renault, затем в попутный Opel, а уже после этого оказался на встречной полосе, где в лобовую столкнулся с "ВАЗ".

Машины раздробило от ударов.

Кто пострадал?

В салоне Daewoo была семья с двумя детьми, а за рулем "ВАЗ" – пожилой водитель с пассажиркой. Всех пострадавших осмотрели врачи и госпитализировали для дальнейшего осмотра.

На место также прибыли спасатели из ДСНС.

Последствия масштабного ДТП в Киеве: смотрите видео

ДТП в Киеве: смотрите фото