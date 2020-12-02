В Киеве 1 декабря патрульные полицейские прибыли в один из торговых центров на улице Декабристов. Их вызвали из-за драки – конфликт уладили до приезда правоохранителей. Но они все-таки не зря заглянули в ТРЦ. Женщина, сидевшая за столиком, выложила "дорожку" из порошка и вдыхала его.

Когда полицейские спросили, что она делает, женщина так и сказала – употребляет наркотики. Об этом пишут на фейсбук-странице Патрульной полиции Киева.

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Правоохранители конечно забрали женщину в участок. В ее карманах во время обыска нашли еще один пакетик с порошком.

Что грозит женщине?

За употребление наркотических средств в Украине нет наказания. Эту норму исключили из Уголовного кодекса, но предусмотрена ответственность за употребление наркотиков в общественных местах – поэтому, женщине грозит срок до 3 лет тюрьмы, это максимальное наказание за такое преступление.