В Киеве 10 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Будет гололедица на дорогах и сильный ветер. Метеорологи говорят о желтом уровне опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Об этом сообщает КГГА. Читайте также Пробки в Киеве 9 декабря Что советуют водителям? соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включать габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами. Что советуют пешеходам? ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4 – 5 раз;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.