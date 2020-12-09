В Киеве 10 декабря будет опасно на дорогах: КГГА предоставила советы водителям и пешеходам
В Киеве 10 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Будет гололедица на дорогах и сильный ветер. Метеорологи говорят о желтом уровне опасности.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Об этом сообщает КГГА.
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Что советуют водителям?
- соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включать габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Что советуют пешеходам?
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4 – 5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
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