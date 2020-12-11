В Киеве с 11 января дорожает проезд в маршрутных такси № 240 и 241, курсирующих на Лесном массиве. В следующем году стоимость поездки будет стоить уже 6 гривен. На сегодня это одна из самых дешевых маршруток столицы – цена проезда 5 гривен.

Причины подорожания в объявлениях, которые развесили в салонах, не указаны, а водители не отвечают на такие вопросы. Об этом передает Укринформ.

Читайте также В Киеве ввели оперативное положение из-за непогоды: какова ситуация в столице

Протяженность маршрута № 241 составляет 3,86 километра, а маршрута № 240 – 5,46 километра. Это довольно небольшое расстояние по столичным меркам. На этом транспорте киевляне добираются от станции метро "Лесная" в отдаленные районы массива.

Для сравнения: в маршрутном такси № 590, путь которого составляет 20,7 километра, проезд стоит 7 гривен.