В Киеве произошло ДТП с участием "скорой": пострадали 2 человека – фото, видео
В Оболонском районе Киева 11 октября произошло ДТП. Столкнулись Suzuki и BMW. После того последний отлетел в автомобиль скорой помощи.
Что известно о ДТП в Киеве
ДТП произошло утром 11 октября на проспекте Героев Сталинграда, 16б. Об этом сообщил телеграм-канал dtp.kiev.
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Водитель Suzuki на кольце прибавил газу и не пропустил BMW. Тот после столкновения влетел в автомобиль скорой помощи.
Смотрите видео момента ДТП в Киеве:
BMW врезался в автомобиль скорой помощи / Фото dtp.kiev
Уничтоженный автомобиль BMW после ДТП / Фото dtp.kiev
Последствия ДТП в Киеве / Фото dtp.kiev
Добавим, что утром 11 октября произошло еще одно ДТП. В Днепре за рулем автомобиля заснул таксит Uber. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes Sprinter, который занимается междугородными перевозками. В результате пострадали 6 человек – 2 водителя и 4 пассажира микроавтобуса. Больше всего досталось женщине, которая сидела возле водителя Mercedes. Всех пострадавших медики госпитализировали в больницу.