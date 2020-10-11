В Оболонском районе Киева 11 октября произошло ДТП. Столкнулись Suzuki и BMW. После того последний отлетел в автомобиль скорой помощи.

Что известно о ДТП в Киеве

ДТП произошло утром 11 октября на проспекте Героев Сталинграда, 16б. Об этом сообщил телеграм-канал dtp.kiev.

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Водитель Suzuki на кольце прибавил газу и не пропустил BMW. Тот после столкновения влетел в автомобиль скорой помощи.

Обратите внимание! Из-за столкновения пострадали оба водителя иномарок. На месте происшествия работают правоохранители.

Смотрите видео момента ДТП в Киеве:



BMW врезался в автомобиль скорой помощи / Фото dtp.kiev



Уничтоженный автомобиль BMW после ДТП / Фото dtp.kiev



Последствия ДТП в Киеве / Фото dtp.kiev

Добавим, что утром 11 октября произошло еще одно ДТП. В Днепре за рулем автомобиля заснул таксит Uber. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes Sprinter, который занимается междугородными перевозками. В результате пострадали 6 человек – 2 водителя и 4 пассажира микроавтобуса. Больше всего досталось женщине, которая сидела возле водителя Mercedes. Всех пострадавших медики госпитализировали в больницу.