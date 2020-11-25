Сорвала уроки: в Киеве 12-летняя девочка "заминировала" родную школу
В Киеве 25 ноября школьница сорвала уроки. Она сообщила полиции о том, что школа заминирована. Однако правоохранители взрывчатку не нашли.
Девочке всего 12 лет – теперь ее ждет хороший "нагоняй". Об инциденте сообщает пресс-служба Национальной полиции.
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Через эту шутку пришлось эвакуировать всю школу – говорится о заведении, расположенном на улице Джона Маккейна на Печерске.
Полицейские сообщили, что на улицу вывели 300 человек – детей, учителей и всех, кто в этот момент находился в помещении.
Школу обследовали взрывотехники, кинологи с собаками и полиция. На всякий случай правоохранители вызвали и врачей. Но взрывчатку не нашли.
Полицейские быстро поняли кто так "пошутил" – это школьница, которая учится в этом заведении.
Как накажут девочку?
За такие шутки законом предусмотрена ответственность – от 2 до 6 лет тюрьмы. Но девочку не посадят, ведь она еще маленькая и не совсем понимает, что делает.
Школьницу накажут по-другому – полиция будет ходатайствовать перед судом о назначении девочке мер воспитательного характера. Также хулиганская выгодка сулит проблемы родителям юной "террористки".
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