В Киеве 25 ноября школьница сорвала уроки. Она сообщила полиции о том, что школа заминирована. Однако правоохранители взрывчатку не нашли.

Девочке всего 12 лет – теперь ее ждет хороший "нагоняй". Об инциденте сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Через эту шутку пришлось эвакуировать всю школу – говорится о заведении, расположенном на улице Джона Маккейна на Печерске.

Полицейские сообщили, что на улицу вывели 300 человек – детей, учителей и всех, кто в этот момент находился в помещении.

Школу обследовали взрывотехники, кинологи с собаками и полиция. На всякий случай правоохранители вызвали и врачей. Но взрывчатку не нашли.

Полицейские быстро поняли кто так "пошутил" – это школьница, которая учится в этом заведении.

Как накажут девочку?

За такие шутки законом предусмотрена ответственность – от 2 до 6 лет тюрьмы. Но девочку не посадят, ведь она еще маленькая и не совсем понимает, что делает.

Уголовная ответственность в Украине предусмотрена с 16 лет. За особо тяжкие преступления – с 14 лет.

Школьницу накажут по-другому – полиция будет ходатайствовать перед судом о назначении девочке мер воспитательного характера. Также хулиганская выгодка сулит проблемы родителям юной "террористки".