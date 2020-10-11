В Киеве группа иностранцев устроили автомобильный пробег, осуществляя выстрелы из огнестрельного оружия в воздух. Сейчас информации о пострадавших в результате таких "происшествий" нет, а правоохранители уже задержали 14 злоумышленников.

К правоохранителям около 17 часов 11 октября обратились очевидцы, которые и сообщили о стрельбе. Об этом сообщает полиция.

К слову Водитель мотоцикла в Киеве стрелял в прохожих и убегал от полиции

Киевляне сообщили, что центром столицы двигалась колонна автомобилей с символикой иностранного государства. Иностранцы, проезжая через центр Киева, стреляли в воздух.

Полиция немедленно прибыла на место вызова и задержала злоумышленников. Как выяснилось, их целая группа – сразу 14 человек, которые ехали на 6 автомобилях. К сожалению, правоохранители не уточняют, о гражданах какой страны идет речь.

На улице Грушевского, где злоумышленники напугали местных, нашли 4 стреляные гильзы. Сотрудники полиции провели осмотр транспортных средств и взяли объяснения у всех участников.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Иностранцы могут загреметь в украинские тюрьмы на срок до 7 лет.