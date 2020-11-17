В центре Киева утром 17 ноября Hyundai врезался в трамвай. У машины отлетел бампер и существенно помялся "передок".

Движение трамваев на этой линии из-за ДТП остановили. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

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Что известно об обстоятельствах аварии

Авария произошла на улице Дмитриевской – в центре столицы.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Правоохранители выясняются причины ДТП.

Обратите внимание! Аналогичное ДТП произошло в понедельник, 16 ноября. Chevrolet Camaro вылетел на трамвайные пути. Движение транспорта также был надолго остановлен.





Авария на Дмитровской в Киеве / Фото из телеграмм-канала "Киев оперативный"

Легковушка врезалась в трамвай в Киеве / Фото из телеграмм-канала "Киев оперативный"

Приблизительное место ДТП на карте: