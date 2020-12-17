В Киеве на главной ёлке на Софиевской площади 17 декабря появилась звезда. Она заменила колдовскую шляпу, которая вызвала раздражение у представителей церкви и некоторых людей. Организаторы празднования решили, что традиционное украшение станет компромиссным решением.

Праздники не должны приносить негатива, поэтому в Киеве решили не экспериментировать с новогодними украшениями на главной ёлке и больше никого не огорчать. Четырехметровую звезду установили с помощью крана. Об этом пишет издание "Сегодня".

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Звезда обошлась не дешево – 75 тысяч гривен. Украшение оборудовано тремя видами гирлянд: обводки звезды – белые и теплые, холодные и белые огни в виде комет, а по середине звезда будет светиться золотыми огоньками.



Момент монтажа звезды / Фото телеграм-канала stranaua





Детальніше читайте на УНІАН: t.me/stranauaДетальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/na-golovniy-yalinci-krajini-zamist-skandalnogo-kapelyuha-z-yavilasya-zirka-foto-novini-ukrajini-11258951.html





Детальніше читайте на УНІАН: t.me/stranauaДетальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/na-golovniy-yalinci-krajini-zamist-skandalnogo-kapelyuha-z-yavilasya-zirka-foto-novini-ukrajini-11258951.html





Детальніше читайте на УНІАН: t.me/stranauaДетальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/na-golovniy-yalinci-krajini-zamist-skandalnogo-kapelyuha-z-yavilasya-zirka-foto-novini-ukrajini-11258951.html

А что сделали с колдовской шляпой?

На самом деле необычное украшение понравилось многим людям, даже в Офисе президента заявили, что организаторы торжеств поспешили с демонтажем, но поздно – шляпу сняли.

Ходили слухи, что ее сразу разбили на месте, но это не так. Шляпу отвезли в один из частных парков, а там сделали из нее экспонат.

Так выглядела ёлка со шляпой / Фото Arttechnology

А пока страсти вокруг главной ёлки начинают утихать, в Черкассах решили украсить праздничное дерево "глазом дьявола".