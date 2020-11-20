В Киеве 20 ноября ожидается гололед: коммунальщики уверяют, что готовы к капризам погоды
В Киеве 20 ноября синоптики прогнозируют мокрый дождь, который превратится в снег. В КГГА заверили, что коммунальные службы готовы к непогоде – чтобы не допустить гололеда, будут обрабатывать дороги.
Чиновники напомнили, что в Киеве есть 544 единицы спецтехники, которая при необходимости будет работать круглосуточно. Об этом говорится в сообщении КГГА.
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Метеорологи прогнозируют 20 ноября влажную погоду. Продолжатся осадки до ночи. При необходимости, чтобы не допустить гололеда, коммунальщики будут обрабатывать дороги и тротуары специальными материалами.
Работать обещают круглосуточно.
Особое внимание коммунальщики будут уделять потенциально опасным участкам дороги:
- мостам;
- подъемам и спускам;
- улицам, по которым курсирует общественный транспорт;
- дорогам с мостовой.
Сообщается, что с начала ноября столичные дорожники круглосуточно дежурят на случай ухудшения погодных условий.
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