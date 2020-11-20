В Киеве 20 ноября синоптики прогнозируют мокрый дождь, который превратится в снег. В КГГА заверили, что коммунальные службы готовы к непогоде – чтобы не допустить гололеда, будут обрабатывать дороги.

Чиновники напомнили, что в Киеве есть 544 единицы спецтехники, которая при необходимости будет работать круглосуточно. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Читайте также Пробки в Киеве 20 ноября

Метеорологи прогнозируют 20 ноября влажную погоду. Продолжатся осадки до ночи. При необходимости, чтобы не допустить гололеда, коммунальщики будут обрабатывать дороги и тротуары специальными материалами.

Работать обещают круглосуточно.

Особое внимание коммунальщики будут уделять потенциально опасным участкам дороги:

мостам;

подъемам и спускам;

улицам, по которым курсирует общественный транспорт;

дорогам с мостовой.

Сообщается, что с начала ноября столичные дорожники круглосуточно дежурят на случай ухудшения погодных условий.

В общем погода в Украине в пятницу, 20 ноября, будет холодной и не слишком приветливой. Причина этому – атмосферный фронт северного циклона, который накроет Украину. Он осложнит ситуацию на дорогах. Антициклон принесет вместе с собой дождь и снег.