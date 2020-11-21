В Киеве станция метро "Крещатик" возобновила работу: заминирование оказалось фейком
По состоянию на 21 ноября 17: 00 в Киеве возобновили работу станции метро "Крещатик". Ранее пассажирам запретили вход и выход на станции из-за сообщения о заминировании.
В полицию Киева вечером 21 ноября поступил звонок о минировании. Об этом сообщили в КГГА.
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Однако уже в 17:00 правоохранители отметили, что взрывоопасных предметов в столичном метро нет. Заметим, что с начала ноября станцию метро "Крещатик" "заминировали" уже трижды.
Из-за закрытия станции "Крещатик" на пересадочном узле "Театральная" – "Золотые ворота" образовалось значительное скопление людей.
Скопление людей на пересадочном узле "Театральная" – "Золотые ворота" / Фото "Сегодня"
В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за заминирования / Фото "Сегодня"
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В то же время Верховная Рада на заседании 4 ноября за основу поддержала законопроект об усилении ответственности за ложные заминирования. Ранее его одобрили в Кабинете Министров. Законопроект предлагает ввести обязательное дополнительное наказание – конфискацию имущества.
В течение 2019 года правоохранители возбудили более две тысячи уголовных дел за фейковые заминирования.
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