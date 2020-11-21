По состоянию на 21 ноября 17: 00 в Киеве возобновили работу станции метро "Крещатик". Ранее пассажирам запретили вход и выход на станции из-за сообщения о заминировании.

В полицию Киева вечером 21 ноября поступил звонок о минировании. Об этом сообщили в КГГА.

Важно Празднование Дня Достоинства и Свободы: в Киеве полиция усилила меры безопасности

Однако уже в 17:00 правоохранители отметили, что взрывоопасных предметов в столичном метро нет. Заметим, что с начала ноября станцию ​​метро "Крещатик" "заминировали" уже трижды.

Из-за закрытия станции "Крещатик" на пересадочном узле "Театральная" – "Золотые ворота" образовалось значительное скопление людей.

Скопление людей на пересадочном узле "Театральная" – "Золотые ворота" / Фото "Сегодня"



В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за заминирования / Фото "Сегодня"

Обратите внимание! В Киеве довольно часто поступают псевдоугрозы подрыва станций метро, ​​мостов или других объектов. Телефонных террористов не всегда удается поймать. А люди начинают привыкать к таким сообщениям и уже не воспринимают их всерьез. Это опасная тенденция, которая может привести к тому, что можно пренебречь реальной угрозой.

Актуально В Киеве заминировали ЦУМ: это был очередная злая "шутка"

В то же время Верховная Рада на заседании 4 ноября за основу поддержала законопроект об усилении ответственности за ложные заминирования. Ранее его одобрили в Кабинете Министров. Законопроект предлагает ввести обязательное дополнительное наказание – конфискацию имущества.

В течение 2019 года правоохранители возбудили более две тысячи уголовных дел за фейковые заминирования.