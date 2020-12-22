Массовая драка, взрывы и человек с автоматом: в Киеве "спорят" за здание "Укрбуда"
В Киеве 22 декабря на улице Пушкинской возле бывшего офиса "Укрбуда" подрались молодые люди в камуфляже. В полиции отметили, что это были разборки между новым и старым арендаторами этого здания.
Это было похоже на бандитскую "стрелку" или попытку захвата объекта. Видео обнародовали в сообществе "Киев Оперативный".
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Группа парней в камуфляже организованно пришли к бывшому офису "Укрбуда" на улице Пушкинской, 27 (это самый центр столицы) и пытались проникнуть во двор, но там их ждала другая банда. Началась массовая драка, раздавались выстрелы и даже взрыв. В какой-то момент на кадрах видно как мимо разборки прогуливается человек с автоматом и с шевроном – кто это был, не известно.
В пресс-службе полиции журналисту сайта 24 канала сообщили, что это была разборка между старым и новым арендатором здания.
Правоохранители задержали 6 участников драки – пострадал один полицейский, его отвезли в больницу. В полиции также отметили, что банда хотела захватить здание.
Стрельба и драка в Киеве у здания "Укрбуда": смотрите видео
Банкротство "Укрбуда"
Пока неизвестно причастен ли к разборкам скандальный застройщик Максим Микитась, который недавно вышел из СИЗО под домашний арест и заявил, что собирается вернуть свой бизнес – компанию "Укрбуд".
Эта компания одна из крупнейших застройщиков Киева – работала под "оболочкой" одноименного государственного концерна, но девелоперским бизнесом занималась частная компания "Укрбуд Девелопмент", которой владел Микитась. У государства там была лишь незначительная доля.
Проблемы на стройках "Укрбуд Девелопмент" появились летом 2019 года, компания начала переносить сроки ввода в эксплуатацию на год и более. Уже в декабре 2019 го "Укрбуд Девелопмент" объявил себя банкротом – достраивать 22 ЖК он не мог.
Менеджмент компании винит в трагедии Микитася, якобы он выводил деньги из корпорации на покупку других бизнесов, финансирование своей политической карьеры и жизни на широкую ногу.
В чем подозревают Микитася
- В обмен на земельный участок в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир в жилом комплексе и 30 паркомест.
- Однако в 2016 – 2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрбуд" об отказе от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, что "Укрбуд" возводил на окраине столицы.
- По данным следствия, стоимость этих квартир на 81,6 миллиона гривен меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия.
- В октябре 2019 года Микитасю сообщили о подозрении в незаконном присвоении имущества.
- 1 декабря 2020 года скандального застройщика обвинили еще во взяточничестве. Микитась договорился с должностным лицом МВД Константином Дубоносом об уменьшении суммы убытков с 81 миллиона до 7 миллионов гривен.
- За это экс-владелец "Укрбуда" пообещал Дубоносу паркоместо стоимостью 250 тысяч гривен.
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