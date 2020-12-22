В Киеве 22 декабря на улице Пушкинской возле бывшего офиса "Укрбуда" подрались молодые люди в камуфляже. В полиции отметили, что это были разборки между новым и старым арендаторами этого здания.

Это было похоже на бандитскую "стрелку" или попытку захвата объекта. Видео обнародовали в сообществе "Киев Оперативный".

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Группа парней в камуфляже организованно пришли к бывшому офису "Укрбуда" на улице Пушкинской, 27 (это самый центр столицы) и пытались проникнуть во двор, но там их ждала другая банда. Началась массовая драка, раздавались выстрелы и даже взрыв. В какой-то момент на кадрах видно как мимо разборки прогуливается человек с автоматом и с шевроном – кто это был, не известно.

В пресс-службе полиции журналисту сайта 24 канала сообщили, что это была разборка между старым и новым арендатором здания.

Правоохранители задержали 6 участников драки – пострадал один полицейский, его отвезли в больницу. В полиции также отметили, что банда хотела захватить здание.

Стрельба и драка в Киеве у здания "Укрбуда": смотрите видео

Банкротство "Укрбуда"

Пока неизвестно причастен ли к разборкам скандальный застройщик Максим Микитась, который недавно вышел из СИЗО под домашний арест и заявил, что собирается вернуть свой бизнес – компанию "Укрбуд".

Эта компания одна из крупнейших застройщиков Киева – работала под "оболочкой" одноименного государственного концерна, но девелоперским бизнесом занималась частная компания "Укрбуд Девелопмент", которой владел Микитась. У государства там была лишь незначительная доля.

Проблемы на стройках "Укрбуд Девелопмент" появились летом 2019 года, компания начала переносить сроки ввода в эксплуатацию на год и более. Уже в декабре 2019 го "Укрбуд Девелопмент" объявил себя банкротом – достраивать 22 ЖК он не мог.

Менеджмент компании винит в трагедии Микитася, якобы он выводил деньги из корпорации на покупку других бизнесов, финансирование своей политической карьеры и жизни на широкую ногу.

В чем подозревают Микитася