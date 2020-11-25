В Киеве 24 ноября были задержаны два вымогателя, которые планировали похитить лидера общины ромов Харькова. Злоумышленников фактически "развели" – правоохранители сами похитили заложника, чтобы довести до конца преступление.

Условные похитители даже сняли видео с"жертвой". На кадрах мужчина просит родных передать выкуп за него – 100 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Видео передали двум злоумышленникам, которые в свою очередь переслали его сыну потерпевшего. Горе-похитители угрожали убийством или причинением тяжких телесных повреждений, если им не дадут денег.

На этом преступный замысел был воплощен до конца, что и дало основания правоохранителям задержать вымогателей. Среди них был ранее судимый 22 летний парень из Броваров.

Он и спланировал похищение лидера ромской общины Харькова. Злоумышленник привлек пособников – один из них должен был похитить и удерживать заложника. Но что-то пошло не так.



Преступников задержали прямо на улице / Фото Харьковской областной прокуратуры



Для своего замысла вымогатели приобрели новые сим-карты / Фото Харьковской областной прокуратуры

Теперь всех причастных к неудачному похищению будут судить. Вероятно, что злоумышленники получат немалые сроки заключения.