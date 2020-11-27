В Киеве под мусоровозом провалился новый асфальт – видео
В Киеве на улице Гончара, 62 вечером 27 ноября мусоровоз застрял в асфальте. Его задние колеса провалились на метр. В этом месте совсем недавно отремонтировали дорогу.
О пострадавших пока не сообщается. Видео ДТП выложили в сообществе dtp.kiev.ua.
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Авария произошла в центре столицы. Как отметил очевидец с места происшествия, асфальт на этом участке улицы "полностью новый".
Под мусоровозом провалился новый асфальт: смотрите видео фейсбук-страницы dtp.kiev.ua
Другие резонансные ДТП произошли в разных регионах Украины:
- В Стрые, что на Львовщине, 26 ноября случилось смертельное ДТП – пьяный водитель BMW сбил мужчину вне пешеходного перехода. В результате аварии 74-летний пешеход скончался на месте.
- В Киевской области 27 ноября сотрудник полиции, когда возвращался домой после работы, не заметил на дороге пешехода и сбил его. Человек умер. По факту ДТП будут проводить расследование.
- В Харькове автовоз раздавил женщину на пешеходном переходе и тащил несколько метров.
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