В Киеве 27 ноября сообщили о минировании ТРЦ "Глобус" и ТРЦ "Квадрат". Правоохранители проверяют информацию. Вероятно, что это очередная "шутка".

На всякий случай полиция эвакуировала людей. Об этом сообщается в сообществе dtp.kiev.ua.

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Сначала появилась информация о возможном минировании ТРЦ "Квадрат" на бульваре Перова в Днепровском районе столицы.

В то же время кто-то сообщил, что ТРЦ "Глобус" на Майдане Незалежности также заминирован.

Правоохранители и взрывотехники проверяют информацию.

К слову, сегодня в столице – "черная пятница". Магазины распродают товары со скидками.

В последнее время в Киеве подобные сообщения появляются очень часто. Полиция уже задержала двух "минеров" – им грозит тюрьма.

Фейковые минирования в Киеве