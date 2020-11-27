Черная пятница: в Киеве сообщили о минировании сразу двух ТРЦ
В Киеве 27 ноября сообщили о минировании ТРЦ "Глобус" и ТРЦ "Квадрат". Правоохранители проверяют информацию. Вероятно, что это очередная "шутка".
На всякий случай полиция эвакуировала людей. Об этом сообщается в сообществе dtp.kiev.ua.
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Сначала появилась информация о возможном минировании ТРЦ "Квадрат" на бульваре Перова в Днепровском районе столицы.
В то же время кто-то сообщил, что ТРЦ "Глобус" на Майдане Незалежности также заминирован.
Правоохранители и взрывотехники проверяют информацию.
В последнее время в Киеве подобные сообщения появляются очень часто. Полиция уже задержала двух "минеров" – им грозит тюрьма.
Фейковые минирования в Киеве
- 16 ноября сообщили о минировании ЦУМа в Киеве. Правоохранители взрывчатку не нашли.
- 13 ноября полиция перекрыла все проходы в Верховную Раду. В СМИ писали, что здание заминировали. Полиция проверила – это фейк.
- 3 ноября, неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус" в Киеве, но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.
- 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", что спровоцировало транспортный коллапс в столице Украины.
- 16 ноября задержали гражданина США за телефонный терроризм. На днях он с мобильного сообщил о минировании здания ГБР. Взрывчатку тогда не обнаружили, но нашли "минера". Задержанному 36 лет – он родился во Львовской области, но имеет паспорт гражданина США.
- 23 ноября полиция задержала местного жителя за телефонный терроризм. Он сообщил, что "заминировал" админздание.
- 25 ноября 12-летняя школьница сорвала учебу. Она сообщила полиции о том, что школа заминирована.
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