В Киеве неизвестный обстрелял припаркованный автомобиль из автомата: фото
В Киеве неизвестный мужчина обстрелял автомобиль Mercedes, припаркованный в одном из дворов на улице Драгоманова. Злоумышленник вел огонь из автомата Калашникова, чудом никто не пострадал.
Инцидент произошел 28 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо".
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По информации очевидцев, внутри припаркованного автомобиля никого не было. После обстрела злоумышленник оставил оружие прямо возле поврежденной иномарки.
Очевидно, тем самым "предупредил" владельца... Обстрел велся из АКС-47У с глушителем. Возле автомобиля разбросаны гильзы,
- говорится в сообщении.
По состоянию на 13:00 в Нацполиции событие не прокомментировали.
Обстрел авто в Киеве / Фото "Вартові Еспресо"
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