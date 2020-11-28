В Киеве неизвестный мужчина обстрелял автомобиль Mercedes, припаркованный в одном из дворов на улице Драгоманова. Злоумышленник вел огонь из автомата Калашникова, чудом никто не пострадал.

Инцидент произошел 28 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо". Важно Из-за нападения на студентов в Польше полиция разыскивает украинца: фото По информации очевидцев, внутри припаркованного автомобиля никого не было. После обстрела злоумышленник оставил оружие прямо возле поврежденной иномарки. Очевидно, тем самым "предупредил" владельца... Обстрел велся из АКС-47У с глушителем. Возле автомобиля разбросаны гильзы,

- говорится в сообщении. По состоянию на 13:00 в Нацполиции событие не прокомментировали. Обратите внимание! Автомат Калашникова является наиболее распространенным в мире оружием. Его взяли на вооружение Советская Армия в 1949 году. Обстрел авто в Киеве / Фото "Вартові Еспресо​"