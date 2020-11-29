На 2 улицах в Киеве не будет воды целую ночь: список адресов
Вечером 29 ноября в Киеве отключили водоснабжение на 2 улицах. Известно, что воды у местных жителей не будет ночью и, предварительно, вплоть до утра 30 числа.
Подробнее об отключении воды в Киеве
Причины таких мер – аварийная ситуация на водопроводной сети. Специалисты сейчас ее устраняют. Об этом сообщила пресс-служба КГГА. Что именно там произошло – в ведомстве не уточнили.
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На каких улицах не будет воды в Киеве
- Большая Житомирская
Номера домов
- 24,
- 24-Б,
- 26,
- 26-Б,
- 28,
- 30,
- 30-А,
- 34,
- 38,
- 40,
- 26-В.
- Львовская площадь
Номера домов
- 4,
- 4-А,
- 4-Б.
В КГГА добавили, что на Большой Житомирской, 24 и Львовской площади, 4 стоят автоцистерны с водой.
Заметим, что в предыдущий раз в Киеве воды не было 23 ноября. Тогда пострадали жители Голосеево, а именно проспекта Науки. Причиной инцидента стала мощная авария – свидетели поделились видео, на котором видно, как бурлящая вода льется из-под земли.
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