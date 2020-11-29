Вечером 29 ноября в Киеве отключили водоснабжение на 2 улицах. Известно, что воды у местных жителей не будет ночью и, предварительно, вплоть до утра 30 числа.

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Причины таких мер – аварийная ситуация на водопроводной сети. Специалисты сейчас ее устраняют. Об этом сообщила пресс-служба КГГА. Что именно там произошло – в ведомстве не уточнили.

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На каких улицах не будет воды в Киеве

Большая Житомирская

Номера домов

24,

24-Б,

26,

26-Б,

28,

30,

30-А,

34,

38,

40,

26-В.

Львовская площадь

Номера домов

4,

4-А,

4-Б.

В КГГА добавили, что на Большой Житомирской, 24 и Львовской площади, 4 стоят автоцистерны с водой.

Заметим, что в предыдущий раз в Киеве воды не было 23 ноября. Тогда пострадали жители Голосеево, а именно проспекта Науки. Причиной инцидента стала мощная авария – свидетели поделились видео, на котором видно, как бурлящая вода льется из-под земли.

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