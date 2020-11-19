На Южном мосту в Киеве с 20 по 23 ноября ограничат движение автомобилей. Там будут проводить традиционные ремонтные работы.

Об ограничении движения на эстакаде одного из важнейших и самых загруженных мостов сообщили в фейсбуке Киевавтодора. С 23:00 20 до 6:00 23 ноября коммунальщики планируют ремонтировать деформационные швы.

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Работы будут проходить на той стороне моста, который ведет с левого берега Киева на правый.

Постоянные ремонты

Работники Киевавтодора утверждают, что старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки. Происходит такое из-за чрезвычайно оживленного потока авто по мосту утром и вечером. Кроме того, из-за отсутствия завершенной кольцевой дороги по мосту постоянно проезжают многочисленные фуры, которые разрушают не только само покрытие, но и другие элементы объекта.

Именно поэтому работы по восстановлению конструкций Южного моста коммунальщики проводят регулярно.