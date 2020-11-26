СБУ обнаружила в помещении Национальная академия аграрных наук целый арсенал оружия и взрывчатки. Руководство этого государственного учреждения подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и получении неправомерной выгоды.

Оружие, боеприпасы и взрывчатку нашли во время обысков в центральном офисе академии. Он расположен в центре столицы – вблизи админзданий органов центральной исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также На Киевщине ГБР расследует факты незаконной вырубки леса

Похоже в этом помещении вовсе не занимались наукой, а готовились к войне.

Что нашли в НААН:

4 РПГ;

2 автомата;

почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1;

несколько пистолетов,

2 артиллерийских снаряда

большое количество патронов к автоматическому оружию.

В НААН обнаружили целый арсенал оружия: смотрите фото

Академия является государственной самоуправляемой научной организацией и финансируется из государственного бюджета и других источников не запрещенных законодательством Украины.

Академия должна заниматься исследованиями в таких направлениях:

земледелие, мелиорация и механизация;

растениеводство;

зоотехния;

ветеринарная медицина;

аграрная экономика и продовольствие.

В систему Академии входят более 200 опытных хозяйств и других предприятий – они расположены во всех областях Украины.