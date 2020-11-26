В Киеве в аграрной академии нашли оружие и взрывчатку: словно готовились к войне
СБУ обнаружила в помещении Национальная академия аграрных наук целый арсенал оружия и взрывчатки. Руководство этого государственного учреждения подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и получении неправомерной выгоды.
Оружие, боеприпасы и взрывчатку нашли во время обысков в центральном офисе академии. Он расположен в центре столицы – вблизи админзданий органов центральной исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Похоже в этом помещении вовсе не занимались наукой, а готовились к войне.
Что нашли в НААН:
- 4 РПГ;
- 2 автомата;
- почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1;
- несколько пистолетов,
- 2 артиллерийских снаряда
- большое количество патронов к автоматическому оружию.
В НААН обнаружили целый арсенал оружия: смотрите фото
Академия является государственной самоуправляемой научной организацией и финансируется из государственного бюджета и других источников не запрещенных законодательством Украины.
Академия должна заниматься исследованиями в таких направлениях:
- земледелие, мелиорация и механизация;
- растениеводство;
- зоотехния;
- ветеринарная медицина;
- аграрная экономика и продовольствие.
В систему Академии входят более 200 опытных хозяйств и других предприятий – они расположены во всех областях Украины.
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