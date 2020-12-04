В киевском аэропорту не пустили в Украину туристов с георгиевской лентой
В аэропорту "Борисполь" пограничники не пустили в Украину двух иностранцев – граждан Германии и России. На рюкзаке парня была георгиевская лента, которая запрещена в нашем государстве. Сторонникам российской агрессии пришлось вернуться обратно в Берлин.
С "колорадской" лентой был именно гражданин Германии. Он пояснил, что это подарок от друга из России. Об инциденте сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
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Парню 25-26 лет, а его спутнице, гражданке РФ, 21-22 года. Они прибыли вместе рейсом из Берлина и теперь вернутся обратно.
Вряд ли эти молодожены не знают, что означает такой символ.
Почему в Украине запрещена георгиевская лента?Это геральдический элемент, использовавшийся в системе государственных наград Российской империи во второй половине 18 — начале 20 веков. Немало украинцев, служивших в имперской армии были отмечены орденом святого Георгия. Но сегодня это символ российской агрессии – георгиевские ленточки (их еще называют "колорадскими") используют пророссийские боевики на Донбассе, а в России это обязательный элемент, который используют чтобы продемонстрировать военную силу страны-оккупанта. С 2017 года этот символ запрещен в Украине.
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