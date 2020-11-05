В Киеве 5 ноября снова проверяли информацию о минировании. В этот раз аноним сообщил, что заложил взрывчатку в метро. Правоохранители ее не нашли.

Станции метро - "Льва Толстого" и "Дворец спорта", которые закрыли на время проверки информации, уже работают в обычном режиме. Взрывотехники подозрительных предметов не нашли. Об этом сообщают на сайте КГГА.

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Два дня назад, 3 ноября, аналогичный звонок поступил в полицию. Неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус", но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.

Также 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", спровоцировавших транспортный коллапс в столице Украины.

К слову, такие "шутки" могут стоить "юмористам" дорого – от 2 до 6 лет.

В Киеве довольно часто поступают псевдоугрозы подрыва станций метро, мостов или других объектов. Телефонных террористов не всегда удается поймать. А люди начинают привыкать к таким сообщениям и уже не воспринимают их всерьез. Это опасная тенденция, которая может привести к тому, что можно пренебречь реальной угрозой.