Власть столицы подготовила большое количество развлекательных мероприятий для школьников и их родителей к новогодним праздникам. Проходить они будут в режиме онлайн.

О намерениях власти принять участие в развлечении тысяч детей, которые окажутся дома во время зимних каникул, новогодних праздников и карантина, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, учитывая пандемию коронавируса, чиновники разработали детские праздничные мероприятия именно в формате онлайн.

Какие развлечения подготовили для детей в Киеве

По словам городского главы, до 11 января для школьников столицы продлятся зимние каникулы. После этого учебные заведения перейдут на работу в дистанционном формате, а детские сады продолжат работать в обычном режиме. Работают они и сейчас.

На время новогодне-рождественских каникул город подготовил для школьников немало интересных мероприятий в онлайн-формате. Детей и их родителей ожидают праздничные конкурсы, квесты и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками. И многое другое. Я желаю всем школьникам сказочных и главное – безопасных каникул! И обращаясь к родителям прошу самим соблюдать элементарные правила безопасности и объяснять это детям. И когда вы посещаете праздничные локации в городе, и в транспорте, в общественных местах,

– рассказал Кличко.

Хотя представители власти постоянно призывают гостей столицы и киевлян соблюдать карантин на новогодних локациях, фактически никакого масочного режима там нет. Не соблюдают желающие развлечений и социальную дистанцию. Поэтому чиновники уже угрожали закрыть локации. Но дальше слов дело не пошло.