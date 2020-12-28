Квесты и конкурсы: в Киеве анонсировали новогодние онлайн-мероприятия для детей
Власть столицы подготовила большое количество развлекательных мероприятий для школьников и их родителей к новогодним праздникам. Проходить они будут в режиме онлайн.
О намерениях власти принять участие в развлечении тысяч детей, которые окажутся дома во время зимних каникул, новогодних праздников и карантина, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, учитывая пандемию коронавируса, чиновники разработали детские праздничные мероприятия именно в формате онлайн.
Какие развлечения подготовили для детей в Киеве
По словам городского главы, до 11 января для школьников столицы продлятся зимние каникулы. После этого учебные заведения перейдут на работу в дистанционном формате, а детские сады продолжат работать в обычном режиме. Работают они и сейчас.
На время новогодне-рождественских каникул город подготовил для школьников немало интересных мероприятий в онлайн-формате. Детей и их родителей ожидают праздничные конкурсы, квесты и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками. И многое другое. Я желаю всем школьникам сказочных и главное – безопасных каникул! И обращаясь к родителям прошу самим соблюдать элементарные правила безопасности и объяснять это детям. И когда вы посещаете праздничные локации в городе, и в транспорте, в общественных местах,
– рассказал Кличко.
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