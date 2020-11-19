ДТП с пострадавшей маленькой девочкой и ее мамой произошло в Киеве 19 ноября. Volkswagen, за рулем которого была женщина, вылетел за пределы дороги и врезался в рекламную конструкцию. От удара ребенок чуть не умер.

Об инциденте, который вполне вероятно мог случиться только из-за несоблюдения водителем элементарных правил безопасности, написал в фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий. Место, где произошла авария, он не назвал.

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По словам офицера полиции, если бы женщина посадила ребенка в автокресло и заблаговременно "переобула" машину, последствия аварии были бы значительно меньше.

Ребенка реанимировали

Спасти жизнь 1-летней девочке, пострадавшей в результате ДТП, смогли очевидцы. После того, как машина влетела в опору, ребенок потерял сознание вместе с матерью.



Volkswagen серьезно пострадал / Фото прессслужбы патрульной полиции Киева

Когда к разбитой машины подбежали свидетели аварии, они нашли ребенка бездыханным на заднем сидении. Как выяснилось, женщина пристегнула дочь обычным ремнем безопасности, пользоваться которым маленьким детям строго запрещено. Дыхание ребенка возобновилось после искусственного дыхания.

Водитель не посадила ребенка в автокресло / Фото пресс-службы полиции Киева

В себя пришла и женщина. Обеих пострадавших госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали следователи. Они будут устанавливать все обстоятельства аварии и расследовать уголовное дело.