В Дарницком районе Киеве 31 октября строительный кран упал на автомобиль. По предварительной информации, никто не пострадал. В машине, на которую рухнула конструкция, никого не было.

Инцидент произошел 31 октября на улице Мишуги, что в Дарницком районе Киева, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".

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Строительный кран упал на автомобиль Mitsubishi. По предварительной информации, в результате никто не пострадал. В машине в момент падения конструкции не было ни водителя, ни пассажиров. Однако транспорт получил серьезные повреждения.

Кроме того, падение крана заблокировало движение транспорта на улице Мишуги.

В КГГА опубликовали схему объезда:

проспект Григоренко – проспект Бажана – улица Руденко;

улица Мишуги – улица Руденко – Улица Крушельницкой – проспект Григоренко.

В телеграм-канале Dtp.kiev.ua пишут, что инцидент произошел возле места незаконного строительства.

В столице строительный кран упал на автомобиль Mitsubishi: Фото Dtp.kiev.ua

В Киеве строительный кран упал на автомобиль: смотрите видео с места

На Мишуги в Киеве кран раздавил машину: смотрите карту