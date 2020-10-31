В Киеве на автомобиль упал строительный кран: фото, видео с места инцидента
В Дарницком районе Киеве 31 октября строительный кран упал на автомобиль. По предварительной информации, никто не пострадал. В машине, на которую рухнула конструкция, никого не было.
Инцидент произошел 31 октября на улице Мишуги, что в Дарницком районе Киева, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".
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Строительный кран упал на автомобиль Mitsubishi. По предварительной информации, в результате никто не пострадал. В машине в момент падения конструкции не было ни водителя, ни пассажиров. Однако транспорт получил серьезные повреждения.
Кроме того, падение крана заблокировало движение транспорта на улице Мишуги.
В КГГА опубликовали схему объезда:
- проспект Григоренко – проспект Бажана – улица Руденко;
- улица Мишуги – улица Руденко – Улица Крушельницкой – проспект Григоренко.
В телеграм-канале Dtp.kiev.ua пишут, что инцидент произошел возле места незаконного строительства.
В столице строительный кран упал на автомобиль Mitsubishi: Фото Dtp.kiev.ua
В Киеве строительный кран упал на автомобиль: смотрите видео с места
На Мишуги в Киеве кран раздавил машину: смотрите карту
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