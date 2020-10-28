Ужасное ДТП произошло в Киеве возле станции метро "Выдубичи". Автобус № 43К неожиданно выехал на пешеходную зону, где сбил двух женщин и мужчину. Также транспортное средство разнесло одну из торговых палаток.

О кровавом инциденте рассказали в полиции Киева, отметив, что все обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи. Впрочем, на месте инцидента правоохранители говорят о том, что у автобуса LAZ могли отказать тормоза, сообщает "Киев Оперативный".

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По неподтвержденной информации, водитель автобуса пытался остановить его о бордюр, но вместо этого транспортное средство выехало на пешеходную зону.



Жертв ДТП могло быть больше / Фото Киев Оперативный

Что известно о пострадавших

Фактически неуправляемый автобус сбил двух женщин возле остановки общественного транспорта, а также мужчину. Одну из женщин свидетели инцидента достали буквально из-под LAZ "Киевпастранса". Она выжила.

Медики "скорой" госпитализировали обоих пострадавших в больницы с травмами различной степени тяжести.



Пострадавшим оказали медицинскую помощь / Фото Киев Оперативный

Мужчина от удара получил не совместимые с жизнью травмы. Его смерть была мгновенной.



Спасти пострадавшего мужчину медики не могли / Фото Киев Оперативный

Квалификация неизвестна

В полиции говорят, что инцидент был "зарегистрирован должным образом". Квалификацию трагического ДТП следователи предоставят после проведения первоочередных действий на месте аварии.

Смотрите видео с места ужасного ДТП на Выдубичах: