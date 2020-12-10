В Киеве открывают первый магазин IKEA. Он будет работать в Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры. Общая площадь магазина в ТРЦ составит более 5 тысяч квадратных метров.

В магазине будет представлена комбинация аксессуаров и мебели в инсталляциях. Об этом пишет Хмарочос.

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Издание ссылается на пользователя в Twitter Михаила Зинченко, который сфотографировал процесс монтажа вывески шведского производителя мебели.



Открытие магазина IKEA / Фото Михаила Зинченко Twitter



Монтажники уже повесили название на фасад ТРЦ / Фото Михаила Зинченко Twitter

О том, что первый магазин в Украине IKEA откроют именно в Blockbuster Mall, стало известно еще в прошлом году.

Изначально IKEA планировала открыть его в ТРЦ Ocean Mall. Однако из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, IKEA начала искать в Киеве другие пункты выдачи заказов площадью около 500 квадратных метров.