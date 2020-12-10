В Киеве на Blockbuster Mall уже появилась вывеска IKEA
В Киеве открывают первый магазин IKEA. Он будет работать в Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры. Общая площадь магазина в ТРЦ составит более 5 тысяч квадратных метров.
В магазине будет представлена комбинация аксессуаров и мебели в инсталляциях. Об этом пишет Хмарочос.
Читайте также Как изменились цены на недвижимость и аренду жилья в 2020: инфографика
Издание ссылается на пользователя в Twitter Михаила Зинченко, который сфотографировал процесс монтажа вывески шведского производителя мебели.
Открытие магазина IKEA / Фото Михаила Зинченко Twitter
Монтажники уже повесили название на фасад ТРЦ / Фото Михаила Зинченко Twitter
О том, что первый магазин в Украине IKEA откроют именно в Blockbuster Mall, стало известно еще в прошлом году.
Изначально IKEA планировала открыть его в ТРЦ Ocean Mall. Однако из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, IKEA начала искать в Киеве другие пункты выдачи заказов площадью около 500 квадратных метров.
- 14 мая 2020 года в Украине наконец заработал интернет-магазин IKEA. На радостях все бросились что-то заказывать, и многие быстро потерпели неудачу. Сайт работал кое-как. В связи с большим наплывом пользователей на сайт IKEA даже временно перестала принимать новые заказы.
- Летом 2020 года компанию IKEA обвинили в том, что их мебель изготавливают из незаконно вырубленных деревьев в Украине. Но эти слухи впоследствии были опровергнуты.
Поделиться новостью