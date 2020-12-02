В Киеве более 5 тысяч домов устаревшего жилого фонда. В них проживает более 500 тысяч человек. Эти сооружения необходимо реконструировать.

Наибольшее количество таких домов в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах города. Об этом сообщает Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА, а передает информацию УНН.

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Общий объем устаревшего жилого фонда в Киеве составляет 12 322 тысяч квадратных метров. Это 5 395 домов. В них проживает 566 732 человека.

В департаменте обещают, что будут готовить проект Программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве, который, среди прочего, будет включать предложения по комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда.

Эту программу должен утвердить Киевсовет.