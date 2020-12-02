В Киеве более полумиллиона человек живут в устаревших домах
В Киеве более 5 тысяч домов устаревшего жилого фонда. В них проживает более 500 тысяч человек. Эти сооружения необходимо реконструировать.
Наибольшее количество таких домов в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах города. Об этом сообщает Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА, а передает информацию УНН.
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Общий объем устаревшего жилого фонда в Киеве составляет 12 322 тысяч квадратных метров. Это 5 395 домов. В них проживает 566 732 человека.
В департаменте обещают, что будут готовить проект Программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве, который, среди прочего, будет включать предложения по комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда.
Эту программу должен утвердить Киевсовет.
Что такое устаревший жилой фонд?
Это дома, которые по техническому состоянию не отвечают современным нормативным требованиям безопасного и комфортного проживания, предельный срок эксплуатации которых истек или износ основных конструктивных элементов которых составляет не менее 60 процентов.
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