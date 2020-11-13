В штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Киева решили подчиниться решению Кабинета Министров об усилении санитарно-эпидемиологических мер по всей стране. Поэтому с 00:00 14 октября все развлекательные заведения в Киеве должны быть закрытыми.

О намерениях выполнять решение правительства сообщил советник мэра Киева и секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко. По его словам, с начала субботы в городе начнут действовать новые карантинные ограничения.

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При этом чиновник подчеркнул, что постановление Кабмина должно распространяться на все заведения.

Изменения только на выходных

Общий карантин, который ввело правительство, изменит лишь жизнь киевлян на выходных. Поскольку в рабочие дни в столице юридически действовали те же самые запреты, которые и недавно прописали в Кабмине. Другое дело – в том, что соблюдение карантинных мер было очень избирательным.

Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и является обязательным для выполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства, или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы,

– заявил Бондаренко.

Что предусматривает карантин выходного дня

Согласно решению Кабмина, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение как минимум трех недель во всех городах страны должны работать только аптеки, АЗС и магазины, ветеринарные клиники и СТО.

Какими будут ограничения карантина выходного дня / Инфографика 24 канала