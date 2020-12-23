В Киеве круглосуточно будут лечить бездомных кошек и собак. Больных животных можно принести в частную клинику "4 лапы", если коммунальные будут закрыты.

Такое соглашение заключили "Киевская городская больница ветеринарной медицины" и частная клиника "4 лапы" на Троещине (ул Теодора Драйзера, 8). Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

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Если бездомным животным нужна будет экстренная медицинская помощь, то любой может привезти их в клинику даже среди ночи. Там будут принимать больных ежедневно с 20:00 до 09:00.

Если животному потребуется дальнейшее лечение, то его утром будут забирать в коммунальный ветеринарный центр.

Такое доброе дело стало возможным благодаря общественной организации "Счастливый берег", которая будет оплачивать услуги частной клиники.



Клиника "4 лапы" будет лечить бездомных животных ночью / Фото КГГА