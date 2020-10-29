В Киеве на бульваре Шевченко демонтировали рекламные вывески: фото
В центре Киева на бульваре Шевченко в последнюю неделю октября убрали рекламу с фасадов домов. Некоторые из них теперь не узнать.
Об очистке бульвара сообщил начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов. Вывески не соответствовали правилам размещения рекламы в Киеве.
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Также чиновник показал фотографии – как выглядели дома до и после демонтажа.
Эту неделю начали с бульвара Тараса Шевченко. Нас ждет много красивых домов и добрая порция возмущения нарушителей,
- пишет Смирнов в Фейсбуке.
А вот и сами фотографии:
Власти столицы давно взялись за наведение порядка с рекламой на улицах города.
В 2019 году Киевсовет принял порядок размещения рекламы в городе. В Киеве даже есть специальное коммунальное предприятие, которое осуществляет эту политику – Киевреклама.