В Киеве бывший правоохранитель занимался подделкой денег
В Киеве задержали бывшего работника правоохранительных органов за сбыт фальшивых денег. Он вместе с сообщником подделывал доллары и гривны.
Фальшивомонетчиков поймали "на горячем", когда они продали поддельные 200 тысяч гривен и 3400 долларов. Это была так называемая "оперативная" закупка. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты денежные средства, техника, черновые и рабочие записи.
Следствие не исключает, что к "делу" подделки денег причастны и другие лица. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.
Что грозит фальшивомонетчикам?
В случае доказательства вины мужчинам грозит 5 – 10 лет тюрьмы.
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