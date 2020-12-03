Вызов о помощи поступил на горячую линию полиции утром 3 ноября. Патрульных просили приехать в церковь на улице Магнитогорской в Киеве из-за возможности суицида.

По словам заявителей, в помещение церкви ворвался мужчина, который держал у горла разбитую бутылку, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. Он грозил покончить с собой.

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Патрульные, прибывшие на место инцидента, сразу увидели нарушителя порядка, который стоял у окна с острым предметом у шеи.

Как спасли самоубийцу

Копы вошли в помещение церкви, после чего начали разговаривать с мужчиной. Переговоры длились более чем полчаса, но ни к чему не привели.

Тогда патрульные начали подходить к вероятному самоубийце, хотя он и требовал этого не делать. Впрочем, попыток порезать себе шею мужчина также не делал.

Выбрав момент, патрульные схватили его за руки и отобрали бутылку.

На месте происшествия работали медики скорой, которые обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Его госпитализировали.

Смотрите видео спасения мужчины в киевской церкви: