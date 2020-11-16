ДТП, из-за которого в Киеве остановилось движение скоростных трамваев, произошло вечером 16 ноября на улице Борщаговской. Шикарная Chevrolet Camaro, которая относится к сегменту Pony car, вылетела на трамвайные пути.

Авария произошла неподалеку от площади Победы в Соломенском районе Киева, сообщает "Киев оперативный". Из-за элитной машины, которая стоит от 15 до 60 тысяч долларов, остановились все трамваи, шедшие в направлении железнодорожного вокзала.

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Сейчас коммунальщики пытаются оттянуть машину, чтобы залатать дыру в заборе и запустить один из ключевых для Борщаговки общественных видов транспорта.

Что известно об аварии с участием Chevrolet Camaro в Киеве

По предварительным данным, водитель легковушки ехал на немалой скорости в направлении Национального авиационного университета. Он не справился с управлением и вылетел с дороги, неизвестно. Однако машина насквозь пробила ограждение трамвая и остановилась в заборе напротив.

Надо еще отметить, что ради обеспечения беспрепятственного движения трамвая почти везде у забора установлены отбойники. Но не в этом месте.

Кроме того, чтобы перескочить через несколько путей Chevrolet с маленьким клиренсом должна была бы ехать на очень серьезной скорости.

Есть ли пострадавшие в результате аварии, неизвестно.

Смотрите видео с места выезда Chevrolet Camaro на пути скоростного трамвая в Киеве: