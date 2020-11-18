В Киеве прокуратура разоблачила схему хищения бюджетных средств, выделенных на социально-просветительские мероприятия для молодежи. Общая сумма ущерба составляет более 4 миллионов гривен. О подозрении уже объявили 4 чиновникам.

Преступную деятельность чиновники организовали в 2018-2019 годах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Что известно о подозреваемых

По данным следствия, схему организовали:

действующий директор Киевского молодежного центра;

бывший заместитель директора молодежного центра;

еще двое соучастников.

Детали преступной схемы

Подозреваемые перечисляли средства из местного бюджета на счета фиктивных субъектов хозяйствования. Деньги присылали за якобы оказанные услуги по проведению мероприятий. Однако никаких услуг они не предоставляли.

Речь идет о развлекательных, военно-патриотических акциях для молодежи, а также мероприятиях по популяризации здорового образа жизни и т.д. Впоследствии через подконтрольные субъекты хозяйствования чиновники снимали наличные.

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Что грозит подозреваемым

Действия подозреваемых квалифицировали по 3 статьям – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенное повторно, в составе организованной группы, в крупных размерах.

Если вину злоумышленников докажут, то им грозит: