Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве уже более половины домов подключены к теплу. За этим процессом в Киеве следит специальная комиссия.

Теплоснабжение домов и объектов инфраструктуры происходит постепенно. Об этом Виталий Кличко сообщил во время брифинга.

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Мэр Киева призывает руководителей ОСМД, ЖСК, управляющих компаний учреждений не медлить с заявками на подключение.

"Киев постепенно подает тепло в дома жителей столицы и в другие учреждения и организации. На сегодня уже подключено более 60 процентов жилых домов. Половина детских садов и школ. Также, по заявкам руководителей, подсоединяем медучреждения", – акцентировал мэр столицы.

Ответственность за подготовку к отопительному сезону будут нести все, от кого это зависело, – от руководителей ЖЭКов до глав районов, многозначительно предупредил Кличко.