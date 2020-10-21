В Киеве дали тепло до 60% домов, – Кличко
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве уже более половины домов подключены к теплу. За этим процессом в Киеве следит специальная комиссия.
Теплоснабжение домов и объектов инфраструктуры происходит постепенно. Об этом Виталий Кличко сообщил во время брифинга.
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Мэр Киева призывает руководителей ОСМД, ЖСК, управляющих компаний учреждений не медлить с заявками на подключение.
"Киев постепенно подает тепло в дома жителей столицы и в другие учреждения и организации. На сегодня уже подключено более 60 процентов жилых домов. Половина детских садов и школ. Также, по заявкам руководителей, подсоединяем медучреждения", – акцентировал мэр столицы.
Ответственность за подготовку к отопительному сезону будут нести все, от кого это зависело, – от руководителей ЖЭКов до глав районов, многозначительно предупредил Кличко.
- Отопительный сезон в Киеве начался 16 октября;
- В то же время в "Нафтогазе" пригрозили, что он под угрозой срыва. Все из-за долгов. Киев находится в списке должников. Столичные предприятия должны более десяти миллионов гривен;
- Старт отопительного сезона-2020 практически совпадает с местными выборами 25 октября, поэтому граждане смогут дать оценку выполненным работам путем голосования.