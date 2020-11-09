В Киеве в районе метро "Почайная" 8 ноября произошло столкновение между нарушителем правил дорожного движения и пожилым пешеходом. Видео инцидента стало вирусным и вызвало большой общественный резонанс.

На видео, которое опубликовал в фейсбуке журналист Константин Андриюк, зафиксирован инцидент. Похоже, его снимал сам нарушитель ПДД.

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Мотоциклист, который не желал стоять в пробке, решил проехать по тротуару. Это не понравилось импульсивному пожилому прохожему.

Дедушка ударил водителя, он упал, но когда поднялся, то решил отомстить. Мотоциклист ударил пожилого человека. На видео видно, как дедушка лежит на тротуаре, а возле него бегают 2 мотоциклиста.

В этот момент кто-то из их "коллег" радостно крикнул фразу-мем – "это Киев, детка".

Мотоциклисты нарушают правила: смотрите видео

В комментариях под постом Андриюка пишет другой журналист – Алексей Братущак. Он нашел профиль мотоциклиста в инстаграм.

Этот муд*к у себя в инсте пишет, что является официальным представителем швейцарской компании Motorex. Он как раз ехал на брендовом IRBIS TTR 110,

– заметил Братущак.

Сам "герой" сюжета похвастался, что ударил старика в грудь.

Осторожно! Ненормативная лексика.

Скриншот инстаграм

Также 8 ноября в Киеве мотоциклисты устроили заезд с массовыми нарушениями правил дорожного движения. На одном из видео, которое обнародовали в соцсетях, видно, как они на улице Бассейной едут "на красный".

Мотоциклисты нарушают правила: смотрите видео