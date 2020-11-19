В Киеве 18 ноября прохожий позвонил на 102, когда увидел примотанную скотчем к фаре автомобиля Porsche мобилку. Полиция подумала, что это детонатор и вызвала спасателей и взрывотехников. Оказалось, что это просто выходки бывшей девушки владельца элитной машины.

Таким образом женщина решила вернуть экс-бойфренду его подарок. О курьезной ситуации сообщает Патрульная полиция Киева.

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Это произошло на улице Станиславского. Кто-то заметил, что к Porsche примотан скотчем посторонний предмет и забил тревогу.

Правоохранители так перепугались, что перекрыли движение транспорта и доступ пешеходов на улице. Также на место прибыли взрывотехники и спасатели ГСЧС.

Но пришел владелец Porsche и узнал предмет – это мобильный телефон, который он подарил своей бывшей девушке. Он объяснил, что она решила его вернуть таким образом.



Мобильный телефон примотали к машине / Фото патрульной полиции



Машина, к которой примотали мобильный телефон / Фото патрульной полиции