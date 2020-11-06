В Киеве возле вокзала к девушке прицепился незнакомый. Когда разговор не удался, мужчина напал на нее и пытался изнасиловать. Девушка чудом спаслась.

Она вырвалась от нападавшего и побежала к патрульным, дежурившим неподалеку от вокзала. О преступлении рассказал на странице фейсбук заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Это случилось поздно вечером. Девушка возвращалась домой по безлюдной улице. К ней прицепился незнакомый. Когда он понял, что девушка не хочет с ним общаться, то просто схватил ее и потащил в темное место.

Нападавший избил и ограбил бедную девушку, а также хотел ее изнасиловать и задушить, но девушке чудом удалось вырваться из рук насильника.

Преступник побежал за ней, но, к счастью, у вокзала дежурили патрульные полицейские – они быстро поймали мужчину. Девушка пострадала, но жива.

Смотрите видео о том как правоохранителям удалось поймать злоумышленника: