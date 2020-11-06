В Киеве в Шевченковском районе 5 ноября кондуктор ногами вытолкал девушку из трамвая. Ему помогал пассажир. Все из-за того, что она была без маски.

Пассажирка не смогла даже зайти в вагон, ее не пустили в трамвай на входе. Видео инцидента опубликовали в сообществе "Киев Оперативный".

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Девушка была разъярена и пыталась с матерными словами прорваться в транспорт, но силы были не равными – контролеру помогли неравнодушные пассажиры. Это произошло на остановке "Василия Макуха".

Смотрите видео этого инцидента, осторожно, присутствует ненормативная лексика (18+):

В комментариях люди удивляются поведению всех участников этого инцидента. "Куда мы катимся. Конфликт из-за маски", – пишет пользовательница фейсбук Тори Муха.

Другие осуждают девушку: "Я бы хотела увидеть продолжение, как приехали полицейские и еще сверху оштрафовали дамочку на 17 тысяч за то, что без маски в трамвай лезла".