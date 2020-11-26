Для киевской полиции решили приобрести новейшие средства передвижения – гироскутеры, моноколеса, гироборды и электросамокаты. Наверняка правоохранители хотят испытать эти чудеса современной техники. Закупка "пилотная".

На эксперимент готовы потратить из бюджета более 100 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

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Заказчиком тендера выступает Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины.

Что планируют купить:

2 гироскутера;

2 гироборда;

2 электросамоката;

2 моноколекса.

Для чего понадобились новые электрические транспортные средства неизвестно. Возможно полицейские хотят выглядеть по-модному или же планируют испытать удобство новых средств преследования правонарушителей.

Скорость таких средств может составлять от 18 километров в час.

Стоит заметить, что копы на электросамокатах – это уже европейская практика. К примеру, их используют полицейские в Эстонии.



Полиция в Эстонии / Фото delfi.ee