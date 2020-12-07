В Киеве вскоре откроют социальные квартиры для детей-сирот. Там будут жить молодые люди от 18 до 23 лет, у которых нет родителей или те, кто лишен родительской опеки.

Заведение заработает уже к Новому году. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда. Читайте также Карантинный хип-хоп: в Киеве в ночном клубе несмотря на запрет собрались более 500 гуляк В "Центре социальной поддержки" появятся 6 социальных квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В сентябре мы начали ремонт в доме на бульваре Ярослава Гашека, 4, где будет создан Центр социальной поддержки. И уже сейчас, ремонт в заведении практически закончен, остались только косметические работы, установлена сантехника, мебель будет завозиться уже со следующей недели,

– пишет Марина Хонда. Центр полноценно заработает в начале 2021 года. В Киеве обустроили жилье для детей-сирот: смотрите фото