В Киеве в течение 13 – 14 декабря будет гололедица. Однако ситуацию в столице осложнит еще и туман. Поэтому водителей призвали быть особенно бдительными.

Видимость составит 200 – 500 метров. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации. Ситуацию оценивают во 2 уровень опасности.

Кстати Ледяной локдаун в Киеве: столица превратилась в каток, какова ситуация сейчас – фото, видео

Поэтому водителей призвали быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а также не ездить с летними шинами.

В то же время пешеходам во время гололеда нужно переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Гололедица в Киеве: что известно