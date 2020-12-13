Гололедица в Киеве: столицу накроет еще и туман
В Киеве в течение 13 – 14 декабря будет гололедица. Однако ситуацию в столице осложнит еще и туман. Поэтому водителей призвали быть особенно бдительными.
Видимость составит 200 – 500 метров. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации. Ситуацию оценивают во 2 уровень опасности.
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Поэтому водителей призвали быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а также не ездить с летними шинами.
В то же время пешеходам во время гололеда нужно переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Гололедица в Киеве: что известно
- В Киеве в течение нескольких дней был сильный гололед.
- Еще с 10 декабря дороги и тротуары столицы покрылись тонкой коркой льда, а город остановился в многокилометровых пробках.
- 11 декабря в столице ввели оперативное положение. Коммунальщики работали всю ночь и были вынуждены обрабатывать те же самые места по несколько раз.
- Кроме того, из-за скользких дорог количество ДТП резко возросло.
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